Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen in Heilbronn. Gegen 0.30 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Opel auf der Weinsberger Straße in Richtung Oststraße unterwegs und wechselte kurz vor der Kreuzung mit der Gartenstraße auf die mittlere Fahrspur. Hier leitete der Mann unmittelbar einen Wendevorgang ein. Ein dahinterfahrender 27-Jähriger konnte seine Suzuki nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und kollidierte mit dem Opel. Bei dem Unfall wurde der Zweirad-Fahrer leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Mann am Samstagabend in Heilbronn von vier Unbekannten körperlich angegriffen wurde. Gegen 22.55 Uhr kam es am Heilbronner Marktplatz zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen. In deren Verlauf soll ein 40-Jähriger von einem Unbekannten festgehalten worden sein während ein Anderer auf ihn einschlug. Als der Angegriffene zu Boden ging sollen drei weitere Täter ihn getreten haben. Hierbei zog sich der 40-Jährige leichte Verletzungen zu, welche nicht behandelt werden mussten. Nach der Tat flohen die Täter in unbekannte Richtung und konnten nicht mehr angetroffen werden. Alle sollen schwarz gekleidet gewesen sein. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen am Marktplatz oder den Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Leingarten: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Eine unbekannte Person verursachte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Leingarten Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Der Täter oder die Täterin begab sich zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen, 7.30 Uhr, vermutlich über die Fluchttreppe auf die Terrasse eines noch nicht fertiggestellten Bürogebäudes in der Benzstraße. Anschließend schnitt er oder sie ein Loch in die Dachbitumenpappe. Durch den starken Regen in der Tatnacht gelangte über mehrere Stunden Wasser durch das Loch in das Gebäude und flutete die Zwischendecken. Hierdurch wurden Wände, Decken und Stromeinrichtungen beschädigt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeiposten Leintal zu melden.

Untereisesheim: Zwei Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrollen

Zwei Verkehrsteilnehmer müssen in nächster Zeit zu Fuß gehen, nachdem sie am Sonntagabend bei Untereisesheim viel zu schnell unterwegs waren. Beamte des Polizeireviers Neckarsulm führten zwischen 22 Uhr und 23 Uhr an der Landesstraße 1100 zwischen Bad Wimpfen und Untereisesheim Lasermessungen durch. Hierbei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Zwei Verkehrsteilnehmer müssen mit hohen Bußgeldern und einem Fahrverbot rechnen, nachdem sie bei erlaubten 70 km/h mit 116 km/h und 130 km/h über die Landstraße rasten.

Möckmühl-Züttlingen: Technischer Defekt Ursache für Brand

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für einen Brand am Sonntagnachmittag in Züttlingen. Gegen 14.15 Uhr geriet eine Dunstabzugshaube in einem Zweifamilienhaus in der Lerchenstraße in Brand. Die vier Bewohner des Hauses wurden durch die Rauchentwicklung auf das Feuer aufmerksam und konnten das Gebäude verlassen. Zwei von ihnen kehrten allerdings ins Innere zurück und versuchten die Flammen zu löschen. Hierbei zogen sie sich durch das Einatmen des Rauchs leichte Verletzungen zu und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr Möckmühl konnte den Brand im Anschluss löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 80.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen in einer weiteren, nicht vom Feuer betroffenen, Wohnung des Hauses unter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell