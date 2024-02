Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.02.2024

Leingarten (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Nach Streit Mann von Auto angefahren

Zu einem außergewöhnlichen Vorfall kam es am Sonntag, gegen 00.45 Uhr, auf dem Gelände einer Diskothek in Leingarten. Nachdem es zwischen zwei 27 und 26 Jahre alten Männern zu einem Streit und einer Schlägerei gekommen war, mussten sie die Diskothek verlassen. Damit fanden die Streitigkeiten jedoch noch kein Ende. Der 27-Jährige fuhr mit seinem BMW auf den auf dem Gehweg laufenden Kontrahenten zu. Der 26-Jährige wurde von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden. Zum Glück wurde er dabei nur leicht verletzt und konnte auch wieder selbständig aufstehen. Er öffnete anschließend die Fahrertüre des BMW. Daraufhin kam es außerhalb des Autos zu einer erneuten Schlägerei zwischen den beiden Männern. Danach setzte sich der 27-Jährige wieder in sein Auto und stieß beim Wenden gegen einen geparkten Smart. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von ca. 1 500 Euro zu kümmern, verließ der BMW-Fahrer mit seinem Auto den Unfallort. Ca. eine Stunde später meldete er sich jedoch beim Polizeirevier in Sinsheim. Den 27-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der 26-jährige Kontrahent hat ebenfalls mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Heilbronn: Auto gestreift und geflüchtet

Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, wurde ein Range Rover in der Villmatstraße in Heilbronn geparkt. Während die Fahrzeuglenkerin noch bei ihrem Auto stand, konnte sie beobachten, wie der Fahrer eines gelben VW Beetle ins Schleudern geriet und den Range Rover streifte. An diesem Auto entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 2 500 Euro. Der Fahrer des VW stieg nach dem Unfall kurz aus, fuhr dann aber, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, weiter. Bei dem Fahrer soll es sich um einen kräftigen, ca. 50-jährigen Mann mit grauweißen Haaren und dunklem Teint gehandelt haben. Das Polizeirevier Heilbronn erbittet unter der Telefonnummer 07131 74790 Hinweise zu dem Unfallverursacher.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Mann am Pizzaautomat angegriffen und verletzt

Eine unliebsame Erfahrung machte ein 31-Jähriger am frühen Samstagmorgen an einem Pizzaautomaten in Bad Mergentheim. Als er sich gegen 04.00 Uhr zwei Pizzen zubereiten ließ, dauerte dies zwei 18 und 19 Jahre alten Heranwachsenden zu lange. Die Beiden standen hinter dem 31-Jährigen und begannen mit diesem zu streiten. Als der 31-Jährige die beiden Pizzen aus dem Automaten entnehmen wollte, wurden ihm diese von den beiden Heranwachsenden entrissen. Dabei wurde der Angegriffene leicht verletzt. Während eine Pizza auf den Boden fiel, flüchteten die beiden jungen Männer mit der zweiten Pizza in einem Mercedes. Das Auto konnte im Rahmen einer Fahndung alsbald von einer Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim in der Herrenwiesenstraße in Bad Mergentheim gesichtet und angehalten werden. Der 18-jährige Beifahrer, der bei der Kontrolle über 1,4 Promille aufwies, war gerade dabei, die geraubte Pizza zu essen. Die beiden Heranwachsenden müssen sich nun wegen einem Raubdelikt verantworten. Der 31-Jährige musste sich aufgrund der bei dem Raub erlittenen Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen.

Hohenlohekreis

Kupferzell/Autobahn 6: Zu schnell auf der Abfahrt - Unfall

Zu schnell war ein 51-jähriger Ford Focus Fahrer am frühen Samstagabend auf der Autobahnabfahrt Kupferzell. Aus Richtung Heilbronn kommend, wollte er gegen 17.30 Uhr die Autobahn an der genannten Abfahrt verlassen. Da er dabei mit einer zu hohen Fahrgeschwindigkeit unterwegs war, kam er in der Abfahrt ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Im dortigen Grünbereich prallte er gegen einen Baum. Der alleine in dem Auto befindliche Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 12 000 Euro.

Bretzfeld: Betrunken gegen parkendes Auto geprallt

Ein 26-Jähriger war am Samstagmorgen, gegen 08.00 Uhr, mit seinem Ford Fiesta in der Adolzfurter Straße in Bretzeld in Richtung Adolzfurt unterwegs. Aufgrund einer Unachtsamkeit und weil er alkoholisiert war, prallte er beinahe ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Ford entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 8 000 Euro. Der Schaden an dem Daimler wird auf ca. 5 000 Euro geschätzt. Für den Unfallverursacher waren eine Blutprobe sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins die Folge

Öhringen: Betrugsversuch gescheitert

Am Freitagvormittag wollten zwei 40 und 48 Jahre alten Männer bei einem Baumarkt in Öhringen vier Gasflaschen abgeben, um dann das Pfand ausbezahlt zu bekommen. Eine Angestellte des Baumarktes war jedoch aufmerksam und hatte den begründeten Verdacht, dass die beiden Männer die Gasflaschen zuvor in dem Markt gestohlen hatten. Als eine hinzugerufene Streife des Polizeireviers Öhringen den Sachverhalt überprüfen wollte, flüchteten die beiden Männer plötzlich zu Fuß. Der 40-Jährige konnte sofort festgenommen werden, der Andere versteckte sich in der Nähe. Er hatte wohl nicht mit der Hartnäckigkeit der Polizeistreife gerechnet. Diese ging auf die Suche und konnte auch den 48-Jährigen festnehmen, der sich hinter einem Container verborgen hielt.

Neckar-Odenwald-Kreis

Obrigheim: Einbruch in Lagerhalle - Maschinen gestohlen

In der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr, bis zum Samstag, 16.00 Uhr, brachen Unbekannte in die Lagerhalle eines Bauunternehmens in der Neckarstraße in Obrigheim ein. Nachdem sie eine Scheibe der Halle eingeschlagen hatten, gelangten sie in das Gebäude. Es wurden zwei Kernbohrgeräte, sechs Motortrennschleifer sowie ein Werkzeugkoffer gestohlen. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 20 000 Euro. Die Einbrecher richteten an dem Fenster einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro an. Der Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, sucht nun Zeugen, um Hinweise hinsichtlich der Einbrecher zu erlangen.

Mosbach: Einbruch in Gaststätte

Am Samstag, in der Zeit von 02.30 Uhr bis 06.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gaststätte im Hammerweg in Mosbach ein. Nachdem sie ein Fenster aufgewuchtet hatten, gelangten sie in den Gastraum. Neben einem geringen Geldbetrag, den sie finden konnten und mitnahmen, wurde noch ein Geldspielautomat von der Wand gewuchtet und ins Freie befördert. In der Nähe der Gaststätte wurde der Automat anschließend aufgebrochen und ein noch nicht bekannter Geldbetrag entwendet. Das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, sucht zur Ermittlung der Einbrecher Zeugen.

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell