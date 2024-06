Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrug in Apolda

Apolda (ots)

Am 26.06.2024 um 18:00 Uhr klingelten 2 unbekannte, weibliche Personen an der Wohnungstür, in der Werner-Seelenbinder-Straße in Apolda, einer 79-jährigen Apoldaerin. Die beiden weiblichen Personen machten einen freundlichen Eindruck und gaben vor die Wohnung der 79-Jährigen reinigen zu wollen. Die Apoldaerin ließ die beiden in ihre Wohnung. Eine der beiden Personen lief direkt durch die ganze Wohnung, währenddessen die andere Person die 78-Jährige ablenkte. So konnte unbemerkt aus einem Buch in der Schrankwand Bargeld entwendet werden. Weitere Gegenstände wurden nicht gestohlen. Der Diebstahl fiel erst auf, nachdem die 2 weiblichen Personen die Wohnung verlassen hatten und der Pflegedienst der 79-Jährigen eintraf. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell