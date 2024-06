LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Ein 19-Jähriger stieß beim Einparken hinter einem am Straßenrand abgestellten Pkw an diesen und flüchtete. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend in der Richard-Denner-Straße. Den Einparkvorgang brach er dann ab und parkte an einer anderen Stelle, ohne jedoch das Malheur zu melden. Die Polizei wurde durch einen aufmerksamen Zeugen verständigt, die den jungen Mann zu Hause aufsuchte. Dieser muss sich nun wegen des unerlaubten ...

