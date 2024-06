LPI-J: Einbruch in Einkaufsmarkt

Jena (ots) - Ein blaues Moped der Marke Simson im Wert von circa 5000 Euro war das Diebesgut eines bislang unbekannten Täters in der Dornburger Straße. In gerade einmal zehn Minuten Abwesenheit des Eigentümers wurde die Tathandlung in der Nacht zum Mittwoch umgesetzt. Eine umfangreiche Fahndung durch die Polizei verlief bisher nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

