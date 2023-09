Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Werner Straße

Dreiste Diebe lenken ab und schleichen sich von hinten ins Haus

Coesfeld (ots)

Am 05.09.2023 (Dienstag), gegen 12.05 Uhr, erschien eine weibliche Person an der Haustür einer 92-jährigen Seniorin in Ascheberg Herbern auf der Werner Straße. Sie gab unterschiedliche Vorwände für ihr Erscheinen an. Die Geschädigte erkannte die Frau aus einem ähnlichen Sachverhalt im letzten Winter und beendete das Gespräch. Als sie sich umdrehte, bemerkte sie eine männliche Person in ihrem Wohnzimmer. Diese gelangte augenscheinlich durch eine Terrassentür in das Wohnzimmer der Herbernerin. Der unbekannte Mann erkundigte sich nach Wasser für sein Fahrzeug und entfernte sich anschließend durch den Garten von der Örtlichkeit. Der Schwiegersohn der Geschädigten erschien zufällig an der Örtlichkeit und sprach die unbekannte, weibliche Person an. Anschließend entfernte sich diese mit einem schwarzen Audi in Richtung Dorf. Die Polizei wurde umgehend alarmiert und erschien wenig später am Einsatzort. Eine Fahndung nach den Personen im Nahbereich verlief jedoch erfolglos.

Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter keine Beute machen.

Die beiden unbekannten Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- weiblich - osteuropäisches Erscheinungsbild - korpulent (auffällig breite Hüften) - ca. 30 bis 45 Jahre alt - ca. 165cm groß - schwarze, lange Haare (zum Zopf/Dutt gebunden) - schwarzes T-Shirt - schwarze Hose - weiße Sneaker - führte ein Mobiltelefon mit sich, augenscheinlich vor der Haustür telefoniert

Person 2:

- männlich - osteuropäisches Erscheinungsbild - ca. 50 Jahre alt - ca. 170cm bis 180cm groß - schwarze, kurze Haare - evtl. Bart - schwarzes T-Shirt - kurze Jeanshose - weiße Schuhe

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Bei den aktuell warmen Temperaturen nutzen Einbrecher gerne unverschlossene Türen oder Fenster, um sich Zutritt zum Inneren von Häusern und Wohnungen zu verschaffen. Auch Betrüger nutzen sie! Eine gängige Masche ist, wie hier im Sachverhalt, die Bewohner an der Haustür abzulenken und sich von hinten ins Innere der Wohnräume zu schleichen, um Wertgegenständen oder Bargeld zu suchen und zu stehlen.

