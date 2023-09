POL-COE: Nottuln, Appelhülsen/ Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (04.09.23) ein am Althoffsweg geparkten Wohnwagen beschädigt. Passiert ist das gegen 18.20 Uhr. Der Fahrer kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten und fuhr weiter in Richtung Hohenholte. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Golf mit Coesfelder Kennzeichen handeln. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

