Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch zur Tageszeit

Jena (ots)

Zur Tageszeit zwischen 07:30 und 16:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter am Dienstag gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schützenhofstraße ein. Sie durchwühlten die in Parterre liegende Wohnung und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen.

