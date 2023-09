Daun (ots) - Am 08.09.2023 gegen 16:30 Uhr meldete ein 80-jähriger Mann aus dem Bereich der Stadt Daun seine 82-jährige an Demenz erkrankte Frau als vermisst. Diese hatte sich in einem unbeobachteten Moment aus dem Haus geschlichen. Durch die eingesetzten Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun wurden umgehend koordinierte Such-, Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, welche schließlich zum Erfolg führten. ...

mehr