POL-PDWIL: Vermisstenlage schnell geklärt

Pittenbach (ots) - Am Freitag, 08.09.2023, gegen 18:15 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Pittenbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der Fahrer des PKW befuhr zum Unfallzeitpunkt die Dorfstraße in Richtung Brandscheid. Der Fahrradfahrer befuhr den Fahrradweg und kollidierte an der Kreuzung zur Dorfstraße mit dem am PKW angebrachten Anhänger. Der 42 Jahre alte Fahrradfahrer wurde durch ...

