LPI-J: Gegen parkendes Auto gefahren

Weimar (ots) - Am Mittwochmorgen mussten zwei Autobesitzer feststellen, dass ihre Kennzeichentafeln weg waren. Es stellte sich heraus, dass sich in der Nacht zu Mittwoch zwei unbekannte männliche Personen auf das Firmengelände in Ulla begaben, wo die Fahrzeuge geparkt waren. In der Folge montierten sie die Kennzeichentafel ab und verließen im Anschluss den Tatort in unbekannte Richtung. Hinweise zur Identität der beiden männlichen Personen gibt es noch nicht. ...

