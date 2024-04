Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos aufgebockt, Räder abmontiert

Minden (ots)

(SN) Am späten Montagabend wurden die Beamten wegen eines Diebstahls zu einem Parkplatz in Nähe des Mittellandkanals gerufen.

Den Erkenntnissen nach hatten Unbekannte sich im Zeitraum von Sonntag, 23.30 Uhr bis Montag, 23.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Außenparkplatz eines Mindener Autohauses in der Fuldastraße verschafft. Das hatte der Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens festgestellt und daraufhin die Polizei verständigt. In der Folge konnte zur Protokoll genommen werden, dass die Täter zwei VW Tiguan auf Steine aufgebockt hatten und an diesen jeweils die vier Räder demontierten und entwendeten.

Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

