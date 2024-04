Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ohne Führerschein und unter Drogen - Polizei stoppt 37-Jährigen

Lübbecke (ots)

(AB) Bei der Kontrolle eines Pkw-Fahrers haben die Beamten am späten Montagabend auf der Gehlenbecker Straße den richtigen Riecher gehabt.

So fuhr der Mann aus Rahden mit seinem Peugeot in Richtung Berliner Straße (B 239), als die Beamten entschieden, ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem die Gesetzeshüter den Fahrer aufforderten, seinen Führerschein auszuhändigen, erwiderte dieser, nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Den Pkw will es sich ausgeliehen haben.

Im weiteren Verlauf ergab sich den Beamten beim Fahrzeugführer außerdem der Verdacht eines vorherigen Betäubungsmittel-Konsums. Da ein entsprechender Vortest positiv detektierte, brachte man ihn zur Entnahme einer Blutprobe in das Krankenhaus nach Lübbecke.

Auf den Rahdener kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu. Genauso erhält die Fahrzeughalterin des Autos eine Anzeige.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell