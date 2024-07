Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck / Orxhausen, Mittwoch, 03.07.24, 02.40 Uhr

EINBECK (schw) - In der Nacht von Dienstag 02.07.24 auf Mittwoch, 03.07.24, gegen 02.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Einbeck / Orxhausen das Kraftfahrzeug eines 57-jährigen Einbeckers. Der Geschädigte stellte seinen Transporter, Ford Transit am Dienstag, 02.07.24, gegen 16.30 Uhr ordnungsgemäß geparkt auf dem Parkplatz an seinem Wohnhaus ab. Gegen 02:40 Uhr vernahm der Geschädigte ein lautes Zischen vor dem Wohnhaus. Eine sofortige Nachschau verlief jedoch ergebnislos. Als er am Morgen des 03.07.24 seinen Transporter wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass drei der vier Reifen seines Transporters zerstochen wurden. Hierdurch entstanden Schäden in Höhe von ca. 300,- EUR Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell