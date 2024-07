Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße 25, Mittwoch, 03.07.2024, 15:00 - 15:30 Uhr

Bad Gandersheim (nol.): Am Mittwoch, dem 03.07.2024 stellte ein 54-jähriger Bad Gandersheimer gegen 15:00 Uhr seinen Mercedes-Benz A-Klasse auf dem Parkplatz des Lebensmittelgeschäfts Edeka ab. Zu dieser Zeit war sein PKW noch unbeschädigt. Als der Gandersheimer nach seinem Einkauf seinen PKW gegen 15:30 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er zwei Eindellungen im Bereich des hinteren rechten Stoßfängers fest. Der tatbetroffene PKW soll ordnungsgemäß in der zweiten Reihe auf Höhe des Einkaufswagenunterstandes abgestellt gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell