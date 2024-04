Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeuginnen nach Sachbeschädigung gesucht

Oldenburg (ots)

Nachdem am Dienstagabend eine Frau bei dem Bemalen einer Wand in der Johannisstraße durch zwei Zeuginnen beobachtet wurde, sucht die Polizei jetzt diese beiden Frauen.

Am Dienstag (02. April), gegen 18:15 Uhr, wurde eine 24-jährige Frau durch zwei Zeuginnen beim Bemalen einer Hauswand in der Johannisstraße beobachtet. Die beiden Frauen sprachen daraufhin die Verursacherin an und forderten diese auf, hiermit aufzuhören. Die junge Oldenburgerin nahm das zum Anlass und beendete das Bemalen. Auf Bitten der Zeuginnen ging die 24-Jährige dann in das dortige Kino, um sich bei dem Geschädigten zu melden. Dieser habe dann die Polizei verständigt und mit der 24-Jährigen auf diese gewartet.

Für die weitere Aufklärung des Sachverhaltes sucht die Polizei jetzt die beiden Zeuginnen, welche mit der 24-Jährigen gesprochen haben. Diese werden als ca. 50-Jährig beschrieben, sollen eventuell im Nahbereich wohnen und einen Hund ausgeführt haben.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0441 -7904115 entgegengenommen. (415670)

