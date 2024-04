Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen nach Einbruch

Oldenburg (ots)

Zwei Einbrüche beschäftigen die Polizei, in einem Fall wurde ein Täter gestört und konnte flüchten.

Am Donnerstagmittag, gegen 12:25 Uhr, wurden Beamte des Streifendienstes zu einem Einbruch in die Wunderburgstraße geschickt.

Der Wohnungsinhaber eines Einfamilienhauses hatte unmittelbar zuvor einen lauten Knall gehört und einen Mann gesehen, der eine Scheibe des Hauses mit einem Hammer eingeschlagen hatte.

Beim Erblicken des Wohnungsinhabers ergriff der Täter dann die Flucht und konnte durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Durch den Zeugen wird der Täter als ca. 20 - 30 Jahre alter Mann beschrieben. Dieser habe dunkle Kleidung und einen kurzen Bart getragen, zudem habe der Täter einen Hammer dabei gehabt. (424217)

Einen weiteren Einbruch nahm die Polizei in der Hirschberger Straße auf. In der Zeit von Donnerstagfrüh bis zum Donnerstagabend gelangten bisher unbekannte Täter in eine dortige Wohnung. Aus dieser entwendeten die Täter unter anderem Bargeld und Schmuck. (426379)

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell