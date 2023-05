POL Schwaben Nord: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Augsburg (ots) - Königsbrunn - Am gestrigen Dienstagmittag (23.05.2023) raubte eine bislang unbekannter Täter Bargeld aus einem Kiosk in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße und flüchtete. Gegen 13.00 Uhr betrat der bislang unbekannte Täter den Kiosk, bedrohte eine Mitarbeiterin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Mitarbeiterin ihm die Herausgabe verweigerte, nahm er sich Bargeld aus der Kasse und flüchtete in Richtung Holbeinstraße. Die hinzugerufenen ...

