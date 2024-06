LPI-G: Einbruch in Sportlerheim

Altenburg (ots) - Altenburg. In einem Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße, am gestrigen Montag (10.06.2024) gegen 15:20 Uhr, wurde durch aufmerksame Zeugen ein Ladendieb gestellt. Als der Ladendieb (d,52) beim Verlassen des Ladens gehindert wurde, griff er die Zeugen körperlich an, wodurch eine 54-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein weiterer Zeuge (m,39) blieb im Zuge des Gerangels unverletzt. Beim Eintreffen der Beamten konnte der Täter festgenommen werden. Die ...

