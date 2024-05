Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.05.2024:

Fritzlar

Einbruch in Wohnhaus

Tatzeit: Mittwoch, 22.05.2024, 09:10 Uhr bis Mittwoch, 22.05.2024, 10:47 Uhr

Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus in der Straße "Obertor" in Fritzlar-Züschen eingebrochen.

Die unbekannten Täter hatten die Scheibe eines Fensters eingeschlagen und gelangten so in den Innenbereich des Wohnhauses. Hier wurden in der Folge Schränke durch die Täter durchwühlt. Schlussendlich wurde durch die unbekannten Täter Modeschmuck n Höhe von circa 60,- EUR entwendet.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit mit 200,- EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell