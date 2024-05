POL-HR: Hessentag 2024 - Polizei informiert zum Hessentag in Fritzlar

Polizei Homberg

Homberg (ots)

Pressemeldung des Polizeipräsidium Nordhessen vom 22.05.2024:

Hessentag 2024 - Polizei informiert zum Hessentag in Fritzlar

Im Zeitraum vom Freitag, den 24. Mai 2024, bis zum Sonntag, den 02. Juni 2024, findet der 61. Hessentag in der Dom- und Kaiserstadt Fritzlar statt. Das Hessische Landesfest ist bei der Bevölkerung sehr beliebt und lockt jedes Jahr eine große Anzahl von Besucherinnen und Besuchern an.

Parkleitsystem

Die zu erwartenden Besucherströme und der damit verbundene An- und Abreiseverkehr der Besucherinnen und Besucher des Hessentages werden zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führen. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) hat die Fahrpläne auf den Hessentag abgestimmt. Der ÖPNV sollte daher weitestgehend und vorrangig genutzt werden. Während des Hessentages ist rund um Fritzlar eine in Teilen deutlich geänderte Verkehrsführung eingerichtet. Bei der individuellen Anreise sollte der Beschilderung des Parkleitsystems "Hessentag" unbedingt gefolgt werden, damit ein reibungsloser Verkehrsfluss gewährleistet wird und unnötige Wartezeiten vermieden werden. Mithilfe der Beschilderung werden die Verkehrsteilnehmer direkt auf die vorgesehenen Parkflächen geleitet. Auch der Heimweg ist für eine unkomplizierte Rückreise entsprechend ausgeschildert.

Bitte beachten Sie, dass die Streckenführung ihres Navigationsgerätes nicht mit der vorübergehenden Verkehrsführung des Hessentages übereinstimmen kann.

Polizei informiert über soziale Medien

Die Hessische Polizei informiert interessierte Bürgerinnen und Bürger täglich über X (polizei_nh), Facebook (Polizei Nordhessen) und Instagram (polizeinordhessen). Hierbei erfolgen Hinweise zum polizeilichen Einsatzgeschehen sowie der aktuellen Verkehrssituation rund um den Hessentag.

Die Pressestelle der Polizei Hessen ist unter der Telefonnummer 0561/910-3509 oder unter hessentag-pressestelle.ppnh@polizei.hessen.de zu erreichen.

Hessentagswache der Polizei in Fritzlar

Die Polizei hat für die Besucherinnen und Besucher eine zentrale Hessentagswache in den Räumlichkeiten des "Hardehäuser Hofes" (Kasseler Straße 22 b, Fritzlar) eingerichtet. Die Kolleginnen und Kollegen versehen dort für die Zeit des Hessentages ihren Dienst und sind rund um die Uhr ansprechbar. Telefonisch ist die Hessentagswache unter der Telefonnummer 0561/910-3600 zu erreichen. Der Dienstbetrieb der Polizeistation Fritzlar wird in gewohnter Weise fortgeführt.

Bürgerinnen und Bürger können sich jederzeit an die Hessentagswache wenden oder eine der Polizeistreifen auf dem Festgelände ansprechen. Die Kolleginnen und Kollegen helfen gerne weiter.

Fundbüro

Für aufgefundene Gegenstände wird durch die Stadt Fritzlar ein Fundbüro im Hessentagsbüro direkt am Marktplatz der Stadt eingerichtet. Dieses ist von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr besetzt und unter der Telefonnummer 05622/9303680 zu erreichen.

Armbändchen für Kinder

Die Stadt Fritzlar hat Armbändchen für Kinder vorbereitet, worauf die Erreichbarkeiten der Begleitpersonen notiert werden können. Sollten sich also unbeabsichtigt die Wege trennen, ist im Bedarfsfall eine kurzfristige Kontaktaufnahme mit Hilfe der notierten Daten möglich. Die Armbändchen werden an den Info-Points und im Hessentagsbüro ausgegeben.

Präventionstipps

Auf großen Veranstaltungen muss leider damit gerechnet werden, dass es auch zu vereinzelten Diebstahlsdelikten kommt. Aktuelle Hinweise liegen derzeit darauf nicht vor. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich schützen:

- Tragen Sie Geld, Kreditkarten sowie Papiere in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Tragen Sie mitgeführte Taschen und Rucksäcke verschlossen auf der Körpervorderseite - Legen Sie mitgeführte Taschen und Rucksäcke im Bereich von Sitzgelegenheiten, im Restaurant sowie im Café nicht unbeaufsichtigt ab. Dies gilt auch für Mobiltelefone! - Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Taschen in den Autos zurück - Überlegen Sie bereits vor der Abfahrt Zuhause, welche Wertgegenstände oder Papiere Sie unbedingt mitführen möchten

Fahrdienst "Holen-Bringen-Begleiten"

Die Aktion für behinderte Menschen Hessen e. V. organisiert während des gesamten Hessentages in Fritzlar zum 25. Mal einen kostenfreien Fahrdienst unter dem Motto "Holen-Bringen-Begleiten" für Menschen mit Behinderung. Zusammen mit dem Landeskommando Hessen und der Hessentagsstadt Fritzlar unterstützen auch in diesem Jahr viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeipräsidium Nordhessen diese Aktion.

Entsprechende Fahrtwünsche können gerne bei dem Verein unter der Telefonnummer 01523/1318 883 angemeldet werden.

Polizei Bistro und "Tag der Polizei"

Die hessische Polizei sorgt nicht nur für die Sicherheit auf dem Landesfest, sie bietet wie in jedem Jahr auch selbst ein vielfältiges Programm an Veranstaltungen und Aktionen an.

Auf dem Platz der Polizei in der Straße "Am Siechenrasen", direkt am Mühlgraben, finden Besucherinnen und Besucher ein breites Spektrum an Angeboten. Hier können sich Interessierte etwa über die Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Hessen informieren, sich einen Eindruck von der Bandbreite der Präventionsangebote für alle Altersgruppen verschaffen oder auf der Aktionsfläche die Polizei live in Aktion erleben.

Zudem bietet das beliebte Polizei Bistro auch in diesem Jahr wieder ein mannigfaltiges Programm mit Livemusik und Vorführungen unterschiedlichster Art - von regionalen Bands über Tanz- und Sportvereine bis hin zu überregional bekannten Acts und der großen Ministergala. Am zweiten Freitag (31.05.2024) findet darüber hinaus der "Tag der Polizei" statt, an dem über 700 Kommissaranwärterinnen und -anwärter im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung ihren Diensteid ablegen und den Besucherinnen und Besuchern bei der anschließenden Polizeishow jede Menge Action geboten wird.

Infos zum Programm der Polizei sind unter dem folgenden Link zu finden:

https://www.polizei.hessen.de/Service/Hessentag/

