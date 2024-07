POL-KN: (Rottweil) NACHTRAGSMELDUNG: Einbruch in Produktions- und Lagerhalle eines Werkzeugunternehmens - Polizei bittet um Hinweise (06./07.2024)

Villingen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - In der Zeit von Samstag (13.07.2024, 17 Uhr) auf Montag (15.07.2024, 6 Uhr) hat sich in Villingen eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Eine bislang unbekannte Person fuhr mit einem Fahrzeug gegen einen geparkten Mazda und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 ...

