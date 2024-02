POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Starke Beschädigungen eines Gehweges - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Zwischen Montag (12.02.2024, 13.30 Uhr) und Dienstag (13.02.2024, 16.26 Uhr) ist es in der Neuhofer Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter sind gewaltsam in das Haus eingedrungen und durchsuchten Schubladen und Schränke nach möglichem Stehlgut. Ob und ...

