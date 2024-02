Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Montag (12.02.2024, 13.30 Uhr) und Dienstag (13.02.2024, 16.26 Uhr) ist es in der Neuhofer Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter sind gewaltsam in das Haus eingedrungen und durchsuchten Schubladen und Schränke nach möglichem Stehlgut.

Ob und gegebenenfalls was entwendet wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden. Hierzu werden die Geschädigten eine Aufstellung nachreichen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen und erhofft sich Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell