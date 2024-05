Polizei Gütersloh

POL-GT: Schockanruf - Geldabholerin am Bahnhof in Dresden festgenommen

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Dienstagmittag (14.05.) erhielt eine Frau einen sogenannten Schockanruf. Dabei wurde ihr von einem schlimmen Unfall berichtet, welchen einer ihrer Angehörigen verursacht haben soll. Um eine Haftstraße zu abzuwenden, würde eine Kaution benötigt. Dabei kam es auch zu einem Telefonat mit dem vermeintlichen Angehörigen, der weinend das Unfallgeschehen beschrieb und vorgab, sich in einer ausweglosen Situation zu befinden. Über Stunden hielten die Betrüger die hilfsbereite Dame am Telefon. Letztendlich kam es zu der Geld- und Wertsachenübergabe in Münster.

Nachdem der Betrug auffiel, wurde richtigerweise umgehend die Polizei Gütersloh eingeschaltet. In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei in Dresden gelang es, Mittwochmorgen (15.05.) die Abholerin des Geldes samt Beute in Dresden am Bahnhof festzunehmen. Es handelt sich bei der Tatverdächtigen um eine 33-jährige Polin. Sie wurde vorläufig festgenommen.

Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie perfide die Schockanrufer handeln. Über Stunden halten sie ihre Opfer am Telefon und spielen dabei bewusst mit ihren Ängsten. Nicht immer melden sich die Opfer bei der Polizei. Häufig aus Scham. Dabei kann es jeden treffen. Die Täter handeln sehr geschickt und sind genau vorbereitet. Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände! In keinem Fall wird die echte Polizei jemals Geld am Telefon fordern. Beenden Sie diese Telefonate sofort und ohne Ankündigung! Rufen Sie unter der Ihnen bekannten Telefonnummer 05241 869-0 die örtliche Polizei Gütersloh an, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben! Informieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn über diese Masche!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell