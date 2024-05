Polizei Gütersloh

POL-GT: 54-jähriger Radfahrer nach internistischem Notfall verstorben

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (MK) - Zeugen informierten Polizei- und Rettungskräfte am frühen Mittwochabend (15.05., 17.45 Uhr) über einen gestürzten Radfahrer an der Engerstraße, nahe dem Sattelmeierweg. Den Angaben nach lag der 54-jährige Bielefelder bereits mit seinem Rennrad auf einem Ackerfeld, angrenzend an den Geh- und Radweg der Engerstraße.

Die umgehend verständigten Rettungskräfte, sowie Notarzt brachten den Bielefelder unter fortlaufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Bielefelder Klinikum. Dort verstarb der 54-Jährige kurze Zeit später.

Die derzeitigen Ermittlungen schließen ein Unfallgeschehen als Todesursache aus. Es wird davon ausgegangen, dass der 54-Jährige einen internistischen Notfall erlitt.

