POL-GT: Jugendliche Tatverdächtige nach Beschädigungen von Alltagsmenschen ermittelt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Intensive polizeiliche Ermittlungen und sehr gute Zeugenangaben haben zu einem Ermittlungserfolg in Rheda-Wiedenbrück geführt. Nachdem Anfang April mehrere sogenannte Alltagsmenschen beschädigt worden sind, wurden zwischenzeitlich vier Jugendliche ermittelt, gegen welche die Ermittlungsverfahren geführt werden.

Die Jugendliche sind zwischen 14 und 16 Jahre alt. Es besteht der Verdacht, dass sie jeweils am 05.April und am 06.April eine Figur am Emssee beschädigt haben, bzw. daran beteiligt waren. Die Ermittlungen zu einer dritten Tat am 07. April an der Anschrift Mühlenwall sind noch nicht abgeschlossen. Ob die Jugendlichen auch an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann ergänzende Angaben dazu machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

