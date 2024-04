Polizei Gütersloh

POL-GT: Alltagsmenschen in Wiedenbrück beschädigt - drei Tatverdächtige flüchten

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Freitag (05.04., 20.10 Uhr) beschädigten drei bislang unbekannte Täter sogenannte Alltagsmenschen in der Nähe des Emssees, Mühlenwall in Wiedenbrück. Zeugen wurden auf zwei Männer und eine Frau aufmerksam. Alle waren zwischen 16 und 20 Jahre alt und trugen dunkle Jacken. Die Frau trug eine schwarze Hose mit weißen Streifen an der Seite. Die drei Personen flüchteten mit insgesamt zwei E-Scootern.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell