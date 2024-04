Polizei Gütersloh

POL-GT: Neunjähriger Fahrradfahrer von Lkw touchiert - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In Höhe der Kreuzung Carl-Miele Straße/ Stadtring Nordhorn kam es am Montagnachmittag (08.04., 16.20 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein neunjähriger Fahrradfahrer von einem Lkw angefahren worden ist.

Der Junge beabsichtigte mit einem Fahrrad geradeaus auf der Carl-Miele Straße in Richtung Avenwedder Straße auf einem Fahrradweg zu fahren, als er von einem nach rechts in den Stadtring Nordhorn abbiegenden Lkw touchiert worden ist. Der Lkw fuhr in Richtung Carl-Bertelsmann Straße weiter. Der Gütersloher stürzte von seinem Rad. Dabei verbog unter anderem das Hinterrad. Der Junge blieb unverletzt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Lkw geben? Es soll sich Zeugenangaben nach um einen größeren Lkw gehandelt haben. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell