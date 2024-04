POL-GT: Unfall unter Alkoholeinfluss

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In den Osterferien (28.03. - 05.04.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus am Fortweg ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Räume des Hauses. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen rund um den Fortweg machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung ...

