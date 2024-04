Polizei Gütersloh

POL-GT: 88-jähriger Mann verstorben

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Am Montagvormittag (08.04., 11.55 Uhr) verstarb ein 88-jähriger Mann in Steinhagen. Derzeitigen Erkenntnissen nach befuhr der Mann mit einem Wohnmobil die Straße Jückemühlenfeld, als er aus internistischer Ursache heraus von der Straße abkam und einen Zaun touchierte. Der Mann aus Steinhagen verstarb noch am Unfallort.

Die Unfallaufnahme vor Ort wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell