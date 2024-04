Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Gemeinsam mit dem Hauptzollamt Bielefeld und dem Ordnungsamt der Stadt Gütersloh hat die Polizei Gütersloh am vergangenen Freitag (05.04.) kooperative Kontrollen im Rahmen der Aktion "Sichere Innenstadt" durchgeführt.

Insgesamt stellten die Behörden an dem Abend (18.00 Uhr - 23.30 Uhr) wenig Verstöße innerhalb der regelmäßig stattfindenden gemeinsamen Kontrollen fest.

Gegen einen Betreiber eines Imbisses in Avenwedde wurde durch das Ordnungsamt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, da in den Innenräumen geraucht wurde. Ebenfalls eine Anzeige erhält der Betreiber eines Schnellrestaurants im innerstädtischen Bereich. Dort waren die Notausgänge zugestellt. In einer Spielhalle in der Umgebung des Bahnhofs trafen die Beamten auf einen Jugendlichen, welcher einen Automaten bediente. Aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz wurde ein Verfahren eingeleitet. Ebenfalls regelwidrig verhielt sich der Betreiber einer Gaststätte am Bahnhof. Dort wurden Unregelmäßigkeiten an einem Spielautomaten festgestellt.

Die kooperativen Kontrollen werden auch in Zukunft fortgesetzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell