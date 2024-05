Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen auf den Straßen rund um das Motorradtreffen an der Brocker Mühle - Motorradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - In Zusammenhang mit dem wöchentlich stattfindenden Motorradtreffen an der Brocker Mühle haben die Kreispolizeibehörde Gütersloh und der Kreis Gütersloh am Mittwoch (15.05.) in den Nachmittags- und den frühen Abendstunden rund um die An- und Abfahrtswege umfangreiche Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei den Geschwindigkeitsmessungen fielen insgesamt 347 Verkehrsteilnehmer auf, darunter viele Motorradfahrer, welche zu schnell unterwegs waren. An der Gütersloher Straße in Steinhagen wurde ein Autofahrer mit 124 km/h bei erlaubten 70km/h gemessen. Ebenso deutlich zu schnell war ein Autofahrer auf der Umgehungsstraße in Rheda-Wiedenbrück. Er fuhr 122km/h statt 70km/h. Gegen beide Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben hohen Bußgeldern ziehen diese zudem jeweils Fahrverbote und Punkte im Flensburg nach sich. Am Tecklenburger Weg in Herzebrock-Clarholz sollte gegen 17.55 Uhr ein Autofahrer angehalten werden. Der 37-jährige Suzuki-Fahrer fiel den Beamten auf, da er während der Fahrt sein Handy nutzte. Er hielt erst an, nachdem ihm deutliche Anhaltezeichen gegeben worden sind und ein Polizeimotorrad zu ihm aufschloss. Festgestellt werden konnte, dass der Mann aus Lippstadt nicht nur während der Fahrt sein Handy bedient hatte, sondern auch ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und unter Drogen stand. Zudem war er leicht alkoholisiert. In einem Krankenhaus wurde ihm Blut abgenommen. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Ein Motorrad wurde wegen abnormer Geräuschentwicklung sichergestellt und wird dem TÜV zur Fertigung eines Gutachtens vorgestellt. Gegen den Fahrer wurden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Um 19.05 Uhr sollten an der Münsterlandstraße in Höhe der Straße Im Bruche im Gütersloher Ortsteil Ebbesloh ein Motorradfahrer kontrolliert werden, welcher unmittelbar zuvor mit 89km/h statt erlaubten 70km/h gemessen worden war. Als ein Polizeibeamter Anhaltezeichen gab, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Gütersloher Motorradfahrer und dem Polizisten. In der Folge kam der Motorrad-Fahrer zu Fall. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Zur Behandlung wurde der 18-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Polizist wurde zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Er war anschließend nicht mehr dienstfähig. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Sicherstellung des Motorrads angeordnet. Ebenso sollte der Führerschein des Güterslohers sichergestellt werden. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell