Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 13.04.2024, 09:00 Uhr - 14.04.2024, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Freitag, 12.04.2024, 21:30 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter (Hohenrode), B6.

Hergang: Am Freitagabend nahm eine Anwohnerin laute Knallgeräusche im Bereich der B6, Höhe Hohenrode, wahr. Eine heraneilende Streifenbesatzung der Polizei konnte hier mehrere Unfallteile und eine in einer Gesamtlänge von 132 m beschädigte Schutzplanke feststellen. Durch eine Kraftstoffspur wurde der verunfallte Pkw Audi bis nach Wallmoden zurückverfolgt und dort haltend festgestellt. Der Fahrzeugführer flüchtete beim Erblicken des Streifenwagens fußläufig. Der Pkw wurde zur Spurensicherung beschlagnahmt. Der vermutlich verletzte Fahrzeugführer bleibt weiterhin flüchtig. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Unfallflüchtigen um einen 29 Jahre alten Mann aus Brandenburg handelt. Weiter besteht der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Zeugen des Unfalls oder Personen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer "05341-825 0" in Verbindung zu setzen.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Zeit: Samstag, 13.04.2024, 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Helenenstraße.

Hergang: Im genannten Zeitraum versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine im ersten Obergeschoss liegende Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. An der Wohnungstür der 38-jährigen Hinweisgeberin konnten diverse Hebelspuren gesichert werden. Auf dem Boden befanden sich frische Holzabsplitterungen. Dem Täter war es nicht gelungen, in die Wohnung einzudringen. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zeit: Samstag, 13.04.2024, 18:30 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Erikastraße.

Hergang: Samstagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei in Salzgitter den Fahrer eines Pkw Ford Fiesta. Der 65-jährige Fahrzeugführer aus Salzgitter musste während der Kontrolle einräumen, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Fahren eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss

Zeit: Sonntag, 14.04.2024, 06:43 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Gittertor.

Hergang: Während eines polizeilichen Einsatzes fielen einer Streifenwagenbesatzung aus Salzgitter zwei junge Männer auf, die gemeinsam auf einem E-Scooter die Straße Gittertor befuhren. Bei der Kontrolle des 25-jährigen Fahrers aus Goslar nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

