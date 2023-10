Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger auf Zebrastreifen gefährdet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (20.10.2023) in der Hohewartstraße auf einem Zebrastreifen eine 29 Jahre alte Frau und ihre beiden Kinder mutmaßlich gefährdet. Die 29-Jährige überquerte gegen 12.35 Uhr mit ihren beiden Kindern den Zebrastreifen kurz vor der Einmündung Stuttgarter Straße, als der unbekannte mit seinem weißen Ford Mondeo in Richtung Stuttgarter Straße heranfuhr und dabei die Frau und ihre beiden Kinder, die sich bereits auf dem Zebrastreifen befanden, gefährdete. Anschließend musste der Unbekannte in der Stuttgarter Straße an einer roten Ampel anhalten. Als die 29-Jährige den Fahrer auf seine Fahrweise ansprach, beleidigte er sie und fuhr in unbekannte Richtung weiter. Die Frau beschrieb den Fahrer als etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren und Dreitagebart. Sein Gesicht war faltig und er trug eine Brille. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell