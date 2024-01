BPOL NRW: Zur Nachtzeit im Hauptbahnhof Münster - Bundespolizei nimmt zwei Kinder in Gewahrsam

Mönchengladbach (ots) - Bundespolizisten wurden am Mittwochmorgen (23. Januar) um 10.10 Uhr, auf der Wache am Hauptbahnhof in Mönchengladbach über eine hilflose Person am Busbahnsteig informiert. Bei Ansprache des Mannes (25) schlug er einer Beamtin mit einer gefüllten Plastikflasche ins Gesicht. Bis 20 Uhr wurde er in Gewahrsam genommen. Als Beamte der Bundespolizei den 25-jährigen Deutschen, der am Busbahnsteig am ...

mehr