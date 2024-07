Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, K6101, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung der K6101/6100 zwischen Bodman und Stahringen - Zwei Motoradfahrer verletzt (16.07.2024)

Bodman-Ludwigshafen, K6101, K6100 (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung der Kreisstraßen 6101/6100 sind am Dienstagmittag zwei Motorradfahrer verletzt worden. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 13 Uhr mit einem KTM Motorrad auf der K6100 von Liggeringen in Richtung Bodman. An der Einmündung zur 6101 hielt der junge Biker kurz an, bog dann jedoch nach rechts ab und stieß in der Folge mit einem von Stahringen kommenden und ebenfalls in Richtung Bodman fahrenden 37-jährigen Harley-Fahrer zusammen. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Beide Biker stürzten, wobei der 18-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Rettungswagen brachten die Männer in umliegende Krankenhäuser. An den Motorrädern entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

