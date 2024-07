Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer und Sozius bei Unfall auf der Kirchstraße verletzt (16.07.2024)

Eigeltingen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich auf der Kirchstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer und sein Sozius verletzt worden sind. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem Toyota Aygo auf der Kirchstraße in Richtung Hauptstraße. Kurz vor der Kreuzung kam ihm ein 16-jähriger Motorradfahrer entgegen, der aufgrund am rechten Fahrbahnrand der Kirchstraße geparkter Autos aus der Hauptstraße kommend zu weit links in die Kirchstraße abbog und in der Folge mit dem Toyota zusammenstieß. Der 16-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Wagens, ehe er auf die Straße fiel. Ein Rettungswagen brachte den unter Schock stehenden 16-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 15 Jahre junge Sozius stürzte ebenfalls auf die Fahrbahn, blieb jedoch unverletzt. Am Toyota und einem an der Unfallstelle geparkten Renault entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro. Den Schaden an der Yamaha schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

