Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter schlägt Schaukasten am Bahnhof ein (16.07.2024)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Randalierer am Dienstagabend am Bahnhof in Triberg verursacht. Gegen 20.20 Uhr beobachtete ein Passant, wie ein unbekannter Mann die Glasscheibe eines Schaukastens auf dem Bahnsteig am Gleis 1 mit der Faust einschlug und sich anschließend in Richtung Stadtmitte entfernte.

Zu dem Randalierer liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25-30 Jahre alt, lange, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem blauen Jogginganzug.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-0, entgegen.

