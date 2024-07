Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen mehrere Hochsitze im Lohrenwald (25.06./16.07.2024)

Hilzingen (ots)

Im Zeitraum der letzten zwei Wochen haben unbekannte Täter mehrere Hochsitze im Lohrenwald beschädigt. Die Unbekannten sägten an insgesamt drei Hochsitzen Leitern und Stützpfosten an und teilweise durch. Dadurch verursachten sie einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, entgegen.

