Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Exhibitionist auf dem Radweg zwischen Gundholzen und Horn (16.07.2024)

Gaienhofen (ots)

Ein Exhibitionist hat sich am Dienstagnachmittag auf dem Radweg zwischen Gundholzen und Horn vor einer Frau entblößt. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 60-Jährige auf dem Radweg von Gundholzen in Richtung Horn. Kurz vor der Einmündung zur Hornstaader Straße sah sie in einiger Entfernung einen Mann auf einer Bank sitzen, der an seinem Glied manipulierte. Als er die Frau sah stand er auf und fuhr ihr mit einem Fahrrad entgegen. Im Vorbeifahren zog er seine kurze Tennishose hoch und entblößte sein Glied erneut, dabei fuhr er absichtlich nahe an die 60-Jährige heran.

Die Frau kann den Unbekannten wie folgt beschreiben: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 175-180 Zentimeter groß, leicht gewellte, kurze, blonde Haare, normale Statur und sehr gepflegte Erscheinung.

Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0, bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell