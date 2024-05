Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frau wird von Hund in die Wade gebissen

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 17:00 Uhr, ging eine 59-jährige Frau in der Lortzingstraße mit ihrem angeleinten Hund spazieren. In Höhe der Hausnummer 11 kam ihr eine Frau mit drei Hunden entgegen, von denen einer nicht angeleint war. Die Frau nahm ihren Hund auf den Arm und wurde von dem freilaufenden Hund mehrfach in die Wade gebissen. Die Frau mit den drei Hunden teilte ihre Personalien nicht mit.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell