POL-PDPS: Unfallflucht

Lemberg (ots) - Am Abend des 30.04.2024 zerstörten bislang unbekannte Täter ein Toilettenfenster in der Grundschule in Lemberg. Ob das Gebäude betreten und etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips Kontaktdaten für ...

