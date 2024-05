Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: e-Scooter gestohlen

Pirmasens (ots)

Bereits am 29.04.2024 wurde durch eine zu dem Zeitpunkt unbekannte Person im Bereich des Jobcenters in Pirmasens ein e-Scooter entwendet. Wie sich im Laufe des Tages herausstellte, hatte der Täter den Scooter wenig später bereits weiterverkauft, weswegen eine Folgeanzeige erstattet wurde. Der Standort des Scooters konnte ermittelt und dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Zeugen, die zu dem Verkaufsgeschäft auf dem Exerzierplatz oder dem Diebstahl im Bereich des Jobcenters Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per Email pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell