Polizei Münster

POL-MS: Verkehrskontrolle im Stadtgebiet - 16 Verstöße in 4 Stunden

Münster (ots)

Am Freitag (2.2.) haben Polizisten in der Zeit von 7:30 Uhr bis 9:30 Uhr und 15 Uhr bis 17 Uhr im Zuge einer Schwerpunktkontrolle im Innenstadtbereich den Verkehr überwacht. Insgesamt zwölf Verstöße fielen ihnen am Vormittag auf: Drei Auto-Fahrer erwartet nun je eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Überholverbot an der Kreuzung Schillerstraße und Manfred-von-Richthofen-Straße. Zweimal wurde ein Verwarngeld auferlegt, weil die vorgeschriebene Fahrtrichtung an der Hafenstraße ignoriert wurde. Zwei Radfahrer fuhren über rote Ampeln und drei hatten auf der Promenade eine fehlende oder defekte Beleuchtung am Fahrrad. Zwei Radfahrer erwarten ein Verwarngeld, weil sie ein "Verbot der Einfahrt"-Schild an der Einmündung Promenade und Sonnenstraße missachteten. Nachmittags verstießen zudem vier Pkw-Fahrer gegen das Überholverbot in der Schillerstraße.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell