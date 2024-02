Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 7. Februar

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (07.02., 17 Uhr) findet der nächste Fernfahrerstammtisch in den Räumlichkeiten des Rastplatzes Münsterland Ost statt.

Karneval steht vor der Tür und für viele damit auch der Konsum von Alkohol. Wie Alkohol auf den menschlichen Körper wirkt und wie schnell Alkohol abgebaut wird, ist unter anderem Thema des Abends.

Außerdem wird sich Martina Habeck, die in den letzten Jahren den Fernfahrerstammtisch moderiert hat, verabschieden, weil sie einen neuen beruflichen Weg einschlägt. Der Staffelstab wird am Mittwoch offiziell an den Nachfolger Andre Schnieders übergeben.

