POL-PDPS: Kleinkraftrad in der Johann-Sebastian-Bach-Straße gestohlen

Lemberg (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Kettensäge der Marke "Stihl", indem er in Lemberg in der Rothenbergstraße ein Glasfenster einwarf und die Kettensäge hier herausnahm. Schadenshöhe: circa 500 Euro Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips Kontaktdaten für ...

