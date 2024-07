Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Landkreis Konstanz) Raubdelikt und Körperverletzung - Zeugensuche (18.07.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Raubdelikt mit einer verletzten Person kam es am Donnerstag, 18.07.2024 gegen 03:25 Uhr im Bahnhofsbereich von Singen. Zwei bislang unbekannte Täter trafen auf einen im Bereich des dortigen Taxis-Stands schlafenden, alkoholisierten 28-Jährigen. Beide Täter versuchten, den Zustand des 28-Jährigen auszunutzen um dessen Geldbörde sowie Tasche zu entwenden. Als der 28-Jährige dies bemerkte wehrte er sich und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung der Beteiligten. Am Boden liegend wurde er von den Tätern geschlagen und getreten, konnte dann aber zu Fuß in Richtung der Fußgängerunterführung zur Julius-Bührer-Straße fliehen. Die beiden Täter verfolgten den Geschädigten, holten ihn ein und schlugen ihn im Bereich des Treppenabgangs der Unterführung nieder. Hierbei verletzte sich der 28-Jährige und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Täter raubten Bargeld und gingen nach der Tat mit zwei Fahrrädern in unbekannte Richtung flüchtig. Sie werden wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 20-30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, einer davon trug eine schwarze Jogginghose, weiße Sportschuhe und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen die beiden Gesuchten bei ihrer Flucht mit den Fahrrädern aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen (Tel. 07731/8880) zu melden.

