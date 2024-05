Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Bus macht Vollbremsung

Am Dienstag erlitt eine Frau in Biberach leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 13 Uhr war ein Autofahrer in der Haberhäuslestraße in Richtung Birkendorfer Straße unterwegs. In einer Rechtskurve überholte er zwei Radfahrer, die ordnungsgemäß hintereinander und am rechten Fahrbahnrand fuhren. Dabei kam ihm ein Linienbus entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden musste der Busfahrer stark bremsen. Dabei stürzte eine Frau im Bus und erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer sowie die zwei Radfahrer fuhren anschließend weiter. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und sucht nun nach den Unfallbeteiligten sowie weiterer Zeugen. Den ersten Erkenntnissen zufolge war der Autofahrer mit einem grauen VW Passat unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei Biberach unter Tel. 07351/447-0 entgegen.

++++1045029 (LK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell