POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunken gegen Laterne und Baum

Am Donnerstag verursachte ein Mann betrunken einen Unfall

Ulm (ots)

Am Donnerstag meldeten Zeugen um kurz nach 01:00 Uhr, dass ein Auto in der Paul-Hartmann-Straße von der Fahrbahn abgekommen sei. Die Streife konnte den 30-jährigen Fahrer an der Unfallstelle antreffen. Er war in einer leichten Kurve geradeaus gefahren und hatte mit seinem Mercedes zunächst einen Laternenmast umgerissen. Kurz danach kam er nach dem Zusammenprall mit einem weiteren Verkehrszeichen und einem Baum zum Stehen. Unfallursächlich waren ersten Ermittlungen nach die Ablenkung aufgrund der Benutzung seines Handys sowie seine Alkoholisierung. Er hatte einen Atemalkoholwert von knapp 2,5 Promille. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 30.000 EUR.

